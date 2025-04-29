Водители не поделили дорогу и устроили драку на проезжей части в Астане (видео)

В Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Несколько дней назад в Instagram-аккаунте Astana_typical опубликовали видео с информацией о том, что в столице подрались два водителя из-за того, что один не уступил дорогу другому. Сегодня в пресс-службе судов Астаны сообщили подробности дела.

"Е. и Н., находясь на проезжей части дороги, осознавая, что находятся в общественном месте, устроили драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершили мелкое хулиганство.

В ходе судебного заседания Е. пояснил, что работает таксистом. В тот день, при управлении транспортным средством, он и водитель Н. не смогли поделить дорогу, в связи с чем остановились на проезжей части, начали словесную перепалку, перешедшую в драку. Вину Е. в совершении правонарушения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - рассказали в суде.

Н. пояснил, что является студентом, обстоятельства конфликта подтвердил, вину признал, в содеянном раскаялся. На текущий момент претензий друг к другу не имеют.

"Санкция статьи 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Суд признал Е. и Н. виновными по и назначил обоим административный штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)", - добавили в суде.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Тогда оба были арестованы на 10 суток.

В декабре прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил травмы.

Также в конце прошлого года в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

До этого в Астане было рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части также устроили драку.