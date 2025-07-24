До 15 лет лишения свободы: санкции новой статьи за нападение на врачей озвучили в Казахстане
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Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге в кабмине прокомментировала поправки в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания за нападение на медработников, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Акмарал Альназаровой, в Уголовный кодекс будут внесены отдельные статьи, касающиеся именно нападения на медицинских работников. Так, будет введена новая статья - 158-1, которая предусматривает меры наказания в виде ограничения и лишения свободы.
По данным главы Минздрава, ограничение свободы до двух лет предусмотрено в случае даже угрозы насилия, если она будет зафиксирована.
"А если произошло насилие в отношении одного доктора, медицинского работника, это наказание от двух до семи лет. Если это произошло в условиях ЧС - до десяти лет.
Если это несет в себе угрозу именно для группы медицинских работников, от одного и более лиц, то до 15 лет лишения свободы. Поэтому это достаточно адекватные меры для защиты наших медицинских работников. И в сентябре они будут внесены в парламент", - резюмировала глава Минздрава.
Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь.
После этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков. Кроме того, министерствам было поручено за 10 дней разработать поправки в законы.
Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.
В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268387-do-15-let-lisheniya-svobody-sankcii-novoy-stati-za-napadenie-na-vrachey-ozvuchili-v-kazahstane/
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