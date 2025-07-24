До 15 лет лишения свободы: санкции новой статьи за нападение на врачей озвучили в Казахстане

Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге в кабмине прокомментировала поправки в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания за нападение на медработников, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Акмарал Альназаровой, в Уголовный кодекс будут внесены отдельные статьи, касающиеся именно нападения на медицинских работников. Так, будет введена новая статья - 158-1, которая предусматривает меры наказания в виде ограничения и лишения свободы.

По данным главы Минздрава, ограничение свободы до двух лет предусмотрено в случае даже угрозы насилия, если она будет зафиксирована.

"А если произошло насилие в отношении одного доктора, медицинского работника, это наказание от двух до семи лет. Если это произошло в условиях ЧС - до десяти лет.

Если это несет в себе угрозу именно для группы медицинских работников, от одного и более лиц, то до 15 лет лишения свободы. Поэтому это достаточно адекватные меры для защиты наших медицинских работников. И в сентябре они будут внесены в парламент", - резюмировала глава Минздрава.

Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь.

После этого стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков. Кроме того, министерствам было поручено за 10 дней разработать поправки в законы.

Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.

В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

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