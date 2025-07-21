Казахстанцы потеряли свыше 58 млн тенге, вложившись в "рекламные приложения"

В Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду. Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Telegram-канале судов Павлодарской области сообщили, что в январе 2024 года один из подсудимых разработал преступный план, который подразумевал руководство структурным подразделением финансовой пирамиды "TAKORP". Данная финансовая пирамида позиционировала себя в привлечении средств вкладчиков на развитие и инновационные технологии в сфере рекламы.

Также на скамье подсудимых оказался еще один участник. В общем дело рассматривалось по статьям 217 и 217-1 УК РК.

"Р. и Ч. занимались рекламой финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ, электронных информационных ресурсов. Общая сумма денежных средств, вложенных вкладчиками в финансовую пирамиду "TAKORP" составила свыше 58 млн тенге", - сообщили в суде.

По информации суда, вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, материалами уголовного дела. Отмечается, что один из подсудимых частично признал вину, а второй - полностью.

Суд признал подсудимых виновными и назначил Р. 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а Ч. - 1 год 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Сообщается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме на общую сумму свыше 58 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Что такое финансовая пирамида

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Признаки финпирамиды

Распознать финансовую пирамиду можно самостоятельно, для этого достаточно обратить внимание на следующие признаки:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

обязательное привлечение новых клиентов;

активная реклама в интернете;

компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;

отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон;

вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.

Добавим, что в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников

Ранее сообщалось, что сотрудники Агентства по финмониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, в которую казахстанцы вложили десятки миллионов тенге.

До этого в Актобе вынесли приговор создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Мы также рассказывали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

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