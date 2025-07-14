Казахстанцы потеряли 80 млн тенге, желая получить "дивиденды от майнинга и трейдинга"

Сотрудники Агентства по финмониторингу по Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды Matic Basket, в которую казахстанцы вложили десятки миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным ведомства, организаторы финпирамиды рекламировали себя через YouТube, WhatsApp и Telegram.

"Они убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже. Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США.

При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались", - говорится в сообщении агентства.

За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Что такое финансовая пирамида

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

Признаки финпирамиды

Распознать финансовую пирамиду можно самостоятельно, для этого достаточно обратить внимание на следующие признаки:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

обязательное привлечение новых клиентов;

активная реклама в интернете;

компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;

отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон;

вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.

Добавим, что в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников

Напомним, ранее в Актобе вынесли приговор создателям финансовой пирамиды World Business Consulting. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге и по решению суда он был полностью возмещен.

Мы также рассказывали, что пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду. По данным АФМ, подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

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