Пенсионеры из Астаны вложили 286 млн тенге в финпирамиду

Департаментом АФМ по Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды "Happy Life KZ" - все пстрадавшие оказались пенсионерами, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Сообщается, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи БАДов привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.

Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге.

Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге. В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.

Подчеркивается, что все пострадавшие - пенсионеры, доверившиеся обещаниям легкого дохода.

"Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге", - говорится в сообщении.

С санкции суда на указанную квартиру наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Досудебное расследование продолжается.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это способ обогащения за счет привлечения новых вкладчиков, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Организаторы современных финансовых пирамид маскируют свои мошеннические схемы различными способам, но все они работают по одному принципу - деньги к ним поступают с привлечением новых участников. Как только люди и денежный поток остановятся, пирамида рухнет.

Признаки финансовых пирамид:

Активная реклама в СМИ, на интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода;

Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), либо предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом);

Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи);

Отсутствие лицензии/учетной регистрации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР), включая, но не ограничиваясь, на осуществление:

банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей и т. д.; деятельности на рынке ценных бумаг; деятельности на страховом рынке; деятельности по выдаче микрокредитов; коллекторской деятельности.

Внесение денег осуществляется наличными на карточный счет физического лица либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек;

Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности);

Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта;

Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя;

Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);

Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний, элементов брендбука известных брендов.

Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность (направления размещения привлеченных средств, информацию об их размещении). Очень часто финансовые пирамиды заявляют о том, что они ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью: нефтедобыча, золотодобыча, строительство, микрофинансовая деятельность, рынок Forex, рынок ценных бумаг.