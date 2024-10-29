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Почти 60 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в надежде купить жилье за границей и новые авто

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молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Создателям финансовой пирамиды World Business Consulting, которая функционировала в Актобе, вынесли приговор. Ущерб пострадавшим возместили в полном объеме, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting было окончено АФМ в Актюбинской области, сообщается в Telegram-канале агентства.

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории РК.

На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов.

Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.

Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.

Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Напомним, компания World Business Consulting была признана финансовой пирамидой еще в июле 2021 года. В отношении ее руководителей было начато досудебное расследование. Позже в АФМ сообщали, что организаторы финпирамиды "работали" из других стран, проводя онлайн-встречи и завлекая казахстанцев в организацию.

В 2022 году в Алматы осудили организаторов World Business Consulting - им дали от 5 лет до 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Еще несколько человек находились в розыске. В июле в Астане осудили по данному делу еще трем казахстанцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179839-obeshchali-kvartiry-po-vsemu-miru-i-avto-sozdateley-finpiramidy-osudili-v-aktobe/

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