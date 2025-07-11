Алматинца осудили за угрозы и оскорбление полицейских в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны алматинец, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и угрожал полицейским, за что его осудили на 1 год и 1 месяц ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры, в столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани.

Как установлено следствием, мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем были представлены неопровержимые доказательства виновности. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, недавно конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы: водитель вступил в конфликт с полицейскими, отказавшись садиться в патрульную машину. К месту подошли его друзья и завязалась драка.

Ранее акмолинец выгнал из дома жену и обматерил полицейского, за что ему назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

До этого в Алматы задержали шестерых мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление полиции. Как отметили в ДП города, мужчины проявили грубую агрессию и неповиновение законным требованиям стражей порядка.

В Акмолинской области расследуют факты сопротивления полиции. Ранее судимых нарушителей задержали и поместили в ИВС. По данным полиции, один из них ударил двух правоохранителей, а второй - попытался применить насилие в отношении полицейских.

А в Щучинске полицейский был вынужден применить табельное оружие из-за конфликта, произошедшего между нетрезвой парой. Он сделал предупредительный выстрел вверх.

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