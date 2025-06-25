Конфликт между парой: полицейский стрелял из табельного оружия на улице в Щучинске

В Сети распространилась информация о том, что полицейский был вынужден применить табельное оружие в Щучинске из-за конфликта, произошедшего между нетрезвой парой, передает NUR.KZ.

Информацию об инциденте в Щучинске опубликовал Telegram-канал Halyqstan. В посте сообщается, что все началось с бытового конфликта между мужчиной и его спутницей на одной из улиц города.

Как сообщает автор поста, когда на место прибыл наряд полиции, пара находилась в состоянии сильного возбуждения и отказалась выполнять законные требования стражей порядка. Они также проигнорировали предложение пройти медицинское освидетельствование.

"Пара начала вести себя агрессивно: громкая нецензурная брань, попытки физического сопротивления, хватание за форменное обмундирование и попытка мужчины вырвать табельное оружие у сотрудника полиции. В ответ на угрозу полицейский был вынужден сделать предупредительный выстрел вверх. Только это остановило мужчину и охладило его пыл", - говорится в посте.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по факту неповиновения сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей виновных привлекли к административной ответственности.

Также возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Фигуранты установлены, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

"Табельное оружие применено сотрудником полиции в качестве предупредительного выстрела, что регламентируется Законом "О правоохранительной службе", - подчеркнули в ДП Акмолинской области.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стрелял по отъезжающему автомобилю. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержали двух мужчин, у которых изъяли огнестрельное оружие.

В Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудника полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.