Конфликт между парой: полицейский стрелял из табельного оружия на улице в Щучинске

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Конфликт между парой: полицейский стрелял из табельного оружия на улице в Щучинске

      Опубликовано:

      Полицейский с табельным оружием
      Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Сети распространилась информация о том, что полицейский был вынужден применить табельное оружие в Щучинске из-за конфликта, произошедшего между нетрезвой парой, передает NUR.KZ.

      Информацию об инциденте в Щучинске опубликовал Telegram-канал Halyqstan. В посте сообщается, что все началось с бытового конфликта между мужчиной и его спутницей на одной из улиц города.

      Как сообщает автор поста, когда на место прибыл наряд полиции, пара находилась в состоянии сильного возбуждения и отказалась выполнять законные требования стражей порядка. Они также проигнорировали предложение пройти медицинское освидетельствование.

      "Пара начала вести себя агрессивно: громкая нецензурная брань, попытки физического сопротивления, хватание за форменное обмундирование и попытка мужчины вырвать табельное оружие у сотрудника полиции. В ответ на угрозу полицейский был вынужден сделать предупредительный выстрел вверх. Только это остановило мужчину и охладило его пыл", - говорится в посте.

      Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что по факту неповиновения сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей виновных привлекли к административной ответственности.

      Также возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Фигуранты установлены, проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

      "Табельное оружие применено сотрудником полиции в качестве предупредительного выстрела, что регламентируется Законом "О правоохранительной службе", - подчеркнули в ДП Акмолинской области.

      Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стрелял по отъезжающему автомобилю. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержали двух мужчин, у которых изъяли огнестрельное оружие.

      В Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудника полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.