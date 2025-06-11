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Эзотерика

"Проявили грубую агрессию": конфликт полицейских и гостей ресторана попал на видео в Алматы

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Пьяный мужчина не дает себя задержать
Задержание в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В Алматы задержали шестерых мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Kris__p__almaty опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы у одного из ресторанов произошел конфликт с участием мужчины и сотрудников полиции.

"Между несколькими мужчинами произошел конфликт, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы урегулировать ситуацию. Однако один из участников начал вести себя агрессивно, толкал полицейских и не подчинялся требованиям", - сказано в описании к видео.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что сегодня утром поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из заведений в центре города. Для реагирования на вызов были направлены несколько патрульных экипажей.

"На месте полицейские столкнулись с группой граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины проявили грубую агрессию и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

В целях обеспечения порядка и безопасности все шестеро были задержаны и доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовного дело, проводится расследование. Помимо этого, здесь сообщили, что нарушители понесут ответственность за административные правонарушения.

"Вместе с тем, подчеркиваем, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона, реагируя на реальную угрозу общественной безопасности. Никакая форма агрессии или сопротивления представителям власти не может быть оправдана - особенно, когда они выполняют свой долг по охране порядка", - заявили в ДП.

Напомним, на прошлой неделе в Астане троих казахстанцев, нанесших телесные повреждения полицейским при исполнении, приговорили к трем годам лишения свободы.

В мае этого года полиция Алматы задержала мужчину, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города. Нарушитель также оскорбил полицейских.

В апреле в Алматы задержали еще одного нарушителя общественного порядка, устроившего пьяный дебош в кафе. В итоге его приговорили к административному аресту за мелкое хулиганство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254419-proyavili-grubuyu-agressiyu-konflikt-policeyskih-i-posetiteley-restorana-v-almaty-popal-na-video/