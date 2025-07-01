Акмолинец выгнал из дома жену и обматерил полицейского

В Акмолинской области провели показательный судебный процесс перед школьниками. Местного жителя наказали за оскорбление сотрудника полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей (ч.2 ст.378 УК) рассмотрел Буландынский районный суд.

Суд установил, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору и выгнал супругу из дома. Женщина вызвала сотрудника полиции.

"На требование прибывшего сотрудника полиции проехать в отдел, а также пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался и выразился нецензурной бранью. Тем самым он оскорбил представителя власти - участкового инспектора полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, в присутствии супруги и соседа", - рассказали в суде.

В суде мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся. Его вина подтверждалась его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписью, заключением экспертизы, что высказывания, выраженные в неприличной форме, носят оскорбительный характер и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством посчитали совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

"По данному делу на судебном заседании присутствовали учащиеся старших классов. Показательное заседание проведено с целью предупреждения правонарушений", - уточнили в суде.

Ранее в Алматы задержали шестерых мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление полиции. Как отметили в ДП города, мужчины проявили грубую агрессию и неповиновение законным требованиям стражей порядка.

В Акмолинской области расследуют факты сопротивления полиции. Ранее судимых нарушителей задержали и поместили в ИВС. По данным полиции, один из них ударил двух правоохранителей, а второй - попытался применить насилие в отношении полицейских.

А в Щучинске полицейский был вынужден применить табельное оружие из-за конфликта, произошедшего между нетрезвой парой. Он сделал предупредительный выстрел вверх.