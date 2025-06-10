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"Позвал на помощь знакомого": акмолинцы попали под статью после попытки сорвать работу полиции

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Акмолинской области расследуют факты сопротивления полиции. Нарушителей задержали и поместили в ИВС, проводятся расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в минувшие выходные в двух городах Акмолинской области зафиксировали случаи, когда люди препятствовали работе полицейских.

Первый инцидент произошел в Атбасаре. 7 июня сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 25-летний местный житель.

Во время проверки документов полицейские заметили запах алкоголя и предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие легкого алкогольного опьянения.

"Однако нарушитель отказался сотрудничать с полицией и позвал на помощь своего знакомого. Тот попытался применить насилие в отношении полицейских. Дебошира задержали и поместили в изолятор временного содержания", - рассказали в МВД.

Сразу после происшествия возбудили уголовное дело.

Другой инцидент произошел в Степногорске.

"Пьяный мужчина оказал сопротивление полицейским, когда его доставляли в участок. Он ударил двух правоохранителей. Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания, пока идет расследование", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оба задержанных имеют судимость.

Ранее стало известно, что в Алматинской области задержали мужчину, который оказал сопротивление сотруднику полиции, выполнявшему служебные обязанности. По данным МВД, задержанный бросал в полицейского подручные предметы, включая вилы и камни, причинив ему физический вред.

В Астане троих казахстанцев, нанесших телесные повреждения полицейским при исполнении, приговорили к трем годам лишения свободы. При входе в здании полиции между ними и стражами порядка произошла конфликтная ситуация.

А в Алматы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города. Нарушитель оказал сопротивление и публично оскорбил сотрудников полиции, заявили правоохранители.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253831-pozval-na-pomoshch-znakomogo-akmolincy-popali-pod-statyu-posle-popytki-sorvat-rabotu-policii/