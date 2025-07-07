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      Спецоперация МВД прошла в Алматинской области

      Опубликовано:

      Спецоперация
      Спецоперация. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматинской области найдена подпольная нарколаборатория - изъято более 11 кг мефедрона, 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в результате проведенной спецоперации по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область, в пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

      "Преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства.

      В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон", тем самым не допущено поступление на рынок сбыта около 35 тысяч разовых доз на сумму 1,6 млн долларов США.

      Кроме того, при обыске лаборатории изъято 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков. Преступной среде нанесен урон на сумму 17,5 млн долларов США.

      Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", - сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

      Напомним, ранее сообщалось, что частный дом в поселке Алгабас использовался в качестве подпольной нарколаборатории. При обыске изъято более 5 кг наркотиков, подозреваемые задержаны.

      До этого двоих жителей Алматы задержали в Астане по подозрению в организации подпольного производства психотропных веществ и поставки их в столицу.

      А в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона.

      Также в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

      Ранее КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.

      Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

      Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. 

      Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные: 

      1. группой лиц по предварительному сговору; 
      2. неоднократно; 
      3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
      4. должностным лицом с использованием служебного положения; 
      5. посредством использования электронных информационных ресурсов;  
      6. в общественном месте, - 

      наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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