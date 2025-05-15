Крупную нарколабораторию "накрыли" в Алматинской области (видео)

В Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД, наркопроизводство выявили на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе.

"В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции - мефедрона. Таким образом, предотвращен незаконный оборот более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около 3 млрд тенге", - сообщил начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

В Комитете по противодействию наркопреступности напомнили, что за изготовление наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня сообщалось, что в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

Ранее также КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.

А в начале года в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, и в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.