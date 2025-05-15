Хозяина "дома с сюрпризом" задержали в Кызылординской области

В одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиа-портале ведомства, на стационарном посту "Шеп" в Кызылординской области в одном из автомобилей служебная собака обнаружила сверток с марихуаной. При обыске по месту жительства подозреваемого выявлена плантация с 4190 кустами каннабиса.

"Установлено, что жилой дом был переоборудован под фитолабораторию, где в спальне росли еще 14 кустов. Общий вес изъятых наркотических средств превысил 55 кг", - сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

По информации ведомства, в результате совместной работы сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности МВД и первой службы Генеральной прокуратуры в первой декаде мая пресечена деятельность одной синтетической и трех фитолабораторий.

"Всего по вышеуказанным фактам изъято более 91 кг наркотических средств, в том числе около 7 кг синтетики и одной тонны прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотиков.

Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", - заверили в полиции.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Недавно сообщалось, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.

Также напомним, что столичные полицейские обратились к девушкам из-за участившихся случаев наркопреступлений. Подчеркивается, что нередки случаи, когда преступники добавляют наркотические вещества в напитки незнакомым людям, особенно девушкам.

А в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.