Канал поставки наркотиков пресекли спецслужбы в Астане
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Двоих жителей Алматы задержали по подозрению в организации подпольного производства психотропных веществ и поставки их в столицу, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу при координации прокуратуры Астаны в одной из квартир микрорайона Достык выявили подпольную нарколабораторию и задержали двоих подозреваемых.
"В результате обысков изъяты предметы, использовавшиеся для изготовления наркотиков: химические реактивы, электроплиты, пластиковые и стеклянные емкости, вакууматор, красители и другие компоненты.
Кроме того, обнаружено и изъято свыше 5 кг синтетических наркотических средств, готовых к распространению", - сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что задержанные использовали так называемый метод "холодной варки" — способ, при котором наркотические вещества производятся без применения высоких температур, посредством химических реакций. Этот метод представляет повышенную опасность.
Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, -
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Вчера сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона.
Также в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.
Ранее КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.
А в начале года в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, и в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245779-kanal-postavki-narkotikov-presekli-specsluzhby-v-astane/