Подпольную нарколабораторию нашли в частном доме в Алматы (видео)

Частный дом в поселке Алгабас использовался в качестве подпольной нарколаборатории. При обыске изъято более 5 кг наркотиков, подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

"Задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас, который переоборудовали в лабораторию для производства синтетических наркотиков. При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны другие участники преступной схемы - так называемые “варщики”, курьер интернет-ресурса, а также организатор - владелец интернет-магазина по продаже наркотиков", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Добавим, ранее двоих жителей Алматы задержали в Астане по подозрению в организации подпольного производства психотропных веществ и поставки их в столицу.

До этого в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба. Из незаконного оборота изъяли 100 кг мефедрона.

Также в одном из домов поселка Жанакорган выявили плантацию с кустами каннабиса в количестве более 4 тыс. штук. Подозреваемого задержали.

Ранее КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.