Марата Бекетаева приговорили к девяти годам лишения свободы

На брифинге Антикора сегодня сообщили о приговоре суда в отношении бывшего министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Марат Бекетаев осужден к 9-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалась по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности.

В связи с тем, что следствие по нему велось под грифом секретно, все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат, к сожалению, разглашению", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Напомним, экс-министра юстиции задержали в октябре 2023 года. В Антикоре сообщали, что Марат Бекетаев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В июле прошлого года стало известно, что расследование в отношении бывшего министра завершено. Стороны перешли к ознакомлению с материалами дела.

Тогда в ведомстве проинформировали, что Бекетаева подозревают не в злоупотреблении должностными полномочиями, а в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

А в октябре стало известно, что дело Бекетаева имеет гриф "Секретно".

"Дела имеют гриф "Секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению - прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались - прим. ред.) не в пользу республики - соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные", - пояснил тогда зампред Антикора Улан Саркулов.

В середине марта в Антикоре сообщали, что материалы дела направлены в суд.