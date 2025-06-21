Мурата Боранбаева освободили от уголовной ответственности

В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили информацию о задержании брата Кайрата Боранбаева Мурата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили нашему корреспонденту в надзорном органе, Мурат Боранбаев был задержан в результате добровольной явки. С ним заключено процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

При этом, согласно решению суда, Боранбаев освобожден от уголовной ответственности в связи с выполнением условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Отмечается, что он полностью погасил ущерб.

Отметим, еще в июле 2022 года Агентство по финмониторингу объявило, что брат казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева Мурат объявлен в розыск.

За несколько месяцев до этого стало известно об аресте Мухтара Базарбаева, который ранее был главой ТОО "AlanParking". Его обвиняли в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

А Мурат Боранбаев значился руководителем ТОО "AlanParking" в 2017 году.

Для справки: ТОО "AlanParking" – оператор платных парковок площадочного типа под брендом A-parking в Алматы.

В ноябре 2022-го в АФМ сообщали, что расследование уголовного дела в отношении директоров ТОО "AlanParking" и ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" по факту хищения 436 млн тенге завершено.

Мурата Боранбаева в агентстве тогда назвали главным фигурантом и организатором преступления и вновь напомнили, что он объявлен в международный розыск.

"Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли TOO "AlanParking", — сообщали тогда в АФМ.

В марте 2023-го Базарбаева приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за растрату вверенного имущества и легализацию денежных средств.