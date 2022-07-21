Брата Кайрата Боранбаева объявили в розыск

Мурат Боранбаев. Фото: qamqor.gov.kz

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что брат казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева Мурат был объявлен в розыск, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов подтвердил информацию о розыске, однако указал, что на данный момент это вся доступная информация по данному поводу.

Также Абдилов добавил, что Мурат Боранбаев числится в списке разыскиваемых граждан на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Отметим, что в 2017 году Мурат Боранбаев значился руководителем ТОО "AlanParking". 14 апреля стало известно об аресте Мухтара Базарбаева, который ранее был главой ТОО "AlanParking". В чем именно подозревался Базарбаев, не уточнялось.

Напомним, что известного бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали и арестовали в марте текущего года. В начале июля ему в очередной раз продлили срок ареста на месяц.

На днях Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделилась новыми подробностями расследования в отношении Боранбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979596-brata-kayrata-boranbaeva-obyavili-v-rozysk/