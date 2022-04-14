Стало известно, за что задержали директора AlanParking

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking, или AlanParking). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Как сообщили в пресс-службе агентства, упомянутые лица подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Вместе с этим следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

Иная информация, как отметили в Агентстве по финмониторингу, в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается.

Напомним, в четверг стало известно об аресте директора компании Мухтара Базарбаева. В чем подозревался предприниматель, не уточнялось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965104-stalo-izvestno-za-chto-zaderzhali-direktora-alanparking/