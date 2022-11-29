Мурата Боранбаева признали главным фигурантом в деле о платных парковках в Алматы

Мурат Боранбаев. Фото: qamqor.gov.kz

Завершено расследование уголовного дела в отношении директоров ТОО "AlanParking" и ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" по факту хищения 436 млн тенге, передает Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Базарбаева М.О. и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Принбекова М.У. по факту хищения денежных средств в сумме 436 млн тенге", — гласит сообщение агентства.

Сообщается также, что в ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме, а уголовное дело направлено в суд.

"Главный фигурант и организатор преступления Боранбаев М.С. объявлен в международный розыск (Мурат Боранбаев - брат бизнесмена Кайрата Боранбаева, об объявлении его в розыск сообщалось еще летом - прим. ред.).

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли TOO "AlanParking", — гласит сообщение.

Напомним, в апреле стало известно об аресте директора компании AlanParking Мухтара Базарбаева. В этот же период арестовали также руководителя "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова.

Позже сообщили, что Базарбаева подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

В октябре Базарбаеву и Принбекову продлили арест.

ТОО "AlanParking" – оператор платных парковок площадочного типа под брендом A-parking в Алматы. ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" специализируется на обслуживании тротуарных парковок в южной столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999410-murata-boranbaeva-priznali-glavnym-figurantom-v-dele-o-platnyh-parkovkah-v-almaty/