Верховный суд поставил точку в деле о гибели 6-летней Лизы Пылаевой

Дело о гибели 6-летней Лизы Пылаевой в Алматы рассмотрели в Верховном суде. Высшая инстанция оставила приговор районного и городского судов в силе, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как напомнили в суде, приговором суда первой инстанции оправданы тетя потерпевшей, обвинявшаяся в убийстве, бабушка и садовник, которые обвинялись в даче заведомо ложных показаний, а садовник - еще и в укрывательстве преступления.

"Уголовное дело было направлено прокурору для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности других лиц. Апелляционный суд оставил без изменения оправдательный приговор", - говорится в сообщении.

Уголовное дело поступило в кассационную инстанцию по протесту прокурора.

"Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к следующим выводам. По версии следствия, 12 мая 2019 года примерно в 15:30 во дворе своего дома Ш. на почве ревности совершила наезд автомобилем на выбежавшую во двор несовершеннолетнюю племянницу П. ️ М., работавший садовником в доме, по указанию хозяев дома помыл и переодел П. в другую одежду, положил на ее тело статую, имитируя несчастный случай.

Затем в 21:05 дедушка и мама потерпевшей привезли ее в больницу, где была констатирована смерть. Бабушка несовершеннолетней Р. и садовник семьи М. дали по данному факту заведомо ложные показания, указав, что на потерпевшую упала статуя. В силу презумпции невиновности по статье 19 УПК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств", - говорится в сообщении суда.

Добавляется, что органами следствия достоверно не установлены обстоятельства гибели потерпевшей. Об этом свидетельствуют противоречивые выводы проведенных по делу экспертиз.

"Эксперты сделали выводы, взаимоисключающие друг друга о механизме образования телесных повреждений и времени смерти. Пять экспертиз исключают наезд автомобиля на потерпевшую. Только одна, проведенная частным экспертом, не исключает возможность телесных повреждений, но только при нахождении в сидячем положении перед автомобилем, что расходится с предъявленным обвинением. Следов ДТП или иного контакта с потерпевшей на осмотренном автомобиле не обнаружено.

Мотив убийства из чувства ревности никакими объективными доказательствами не подтвержден и опровергается показаниями свидетелей, фотоматериалами. Ссылка стороны обвинения на показания анонимного свидетеля, показавшего якобы о признании М. вины, несостоятельны.

Анонимный свидетель ранее привлекался к уголовной ответственности, скончался в ходе следствия. Соответственно, допросить его и проверить правдивость показаний невозможно. Наличие следов укусов животного на теле потерпевшей свидетельствуют о том, что ребенок находился без присмотра взрослых и опровергает версию о намеренном наезде на потерпевшую", - сообщили в суде.

В Верховном суде отметили, что доказательств, что смерть потерпевшей наступила вследствие наезда автомобиля и что наезд совершила подсудимая, органами следствия не предоставлено. А поскольку вина Ш. не установлена, то состава преступления в действиях Р. и М. также не имеется.

На основании этого судебная коллегия Верховного суда оставила оправдательный приговор суда в силе.

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Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Суд первой инстанции оправдал всех троих подсудимых.

Апелляционная инстанция также оставила оправдательный приговор в силе.