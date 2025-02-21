Почему приговор по делу гибели 6-летней Лизы оставили в силе, объяснили в суде Алматы

В пресс-службе Алматинского горсуда объяснили, почему оставили в силе оправдательный приговор по делу гибели 6-летней Лизы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают в горсуде, оправдательный приговор признан законным и обоснованным.

"Выводы суда первой инстанции нашли свое подтверждение, а именно:

По делу нет очевидцев или иных свидетелей, подтверждающих факт убийства.

Подсудимые, как в ходе следствия, так и суда, давали стабильные показания, отрицая свою вину. Они показали, что девочка найдена на задней части двора в бессознательном состоянии под статуей.

Мотив убийства из чувства ревности является предположением и не доказан следствием.

Главным доказательством обвинения являются показания анонимного свидетеля Ж. о том, что в мае 2019 года содержавшийся вместе с ним в приемнике-распределителе подсудимый М. сообщил обстоятельства по делу", - говорится в релизе суда.

Там добавляют, что в результате продолжительной болезни анонимный свидетель Ж. умер через два месяца после его допроса в 2020 году. Он ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в момент дачи показаний находился под подпиской о невыезде после розыска.

"При этом доказательства, подтверждающие, что Ж. находился в приемнике-распределителе вместе с подсудимым М., отсутствуют", - добавили в суде.

Кроме того, по делу, расследовавшемуся 4 года, проведено несколько экспертиз, взаимоисключающих друг друга, о механизме образования телесных повреждений и времени смерти, сообщили в пресс-службе суда.

"Пять экспертиз исключают наезд автомобиля на потерпевшую. Только одна, проведенная частным экспертом, не исключает возможность телесных повреждений, но только при нахождении в сидячем положении перед автомобилем, что расходится с предъявленным обвинением.

Следов ДТП или иного контакта с потерпевшей на осмотренном автомобиле не обнаружено", - говорится в сообщении суда.

В горсуде подвели итог, отметив, что обвинение не предоставило доказательств, что смерть девочки наступила из-за наезда авто и что наезд совершила подсудимая. В суде говорят, что обвинение построено на предположениях, а оснований для вынесения обвинительного приговора не имеется.

"Обвинению не удалось бесспорно доказать, что к смерти ребенка имеют отношение подсудимые. Обвинение построено на предположениях. Прямых доказательств вины подсудимых в причинении смерти потерпевшей в деле не имеется.

Согласно закону, все сомнения толкуются в пользу подсудимых. Относительно факта заведомо ложных показаний - чтобы установить, что подсудимые дали заведомо ложные показания, необходимо установить реальные обстоятельства дела, что ни следователем, ни обвинением сделано не было. При таких обстоятельствах невозможно определить ложность показаний. Соответственно, оправдание по статье 420 УК также обоснованно", - заключили в суде.

Таким образом, оправдательный приговор оставлен без изменения.

Напомним, 6-летняя Лиза в мае 2019 года погибла при загадочных обстоятельствах. Дело тогда так и не раскрыли.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

Суд первой инстанции оправдал всех троих подсудимых.