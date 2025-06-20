"На глазах у ребенка": мужчину подозревают в убийстве сожительницы в Астане

В Сети появилась информация, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка убил девушку. В полиции подтвердили факт убийства, передает NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Публикация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Авторы написали, что в Астане мужчина-сожитель на глазах у ребенка нанес девушке четыре ножевых ранения.

В публикации также сообщается, что у погибшей остались двое сыновей - 7 и 10 лет.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения", - сообщили в ДП, после чего, как сообщается, мужчина попытался покончить жизнь самоубийством.

"В результате он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в Департаменте полиции Астаны, отметив, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в мае сообщалось, что экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы. Как рассказали в ДП, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

Также в мае в Павлодаре с участием присяжных заседателей вынесли приговор 68-летней женщине, обвиняемой в убийстве сожителя. Сын погибшего просил ее оправдать.

Ранее жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ее сожитель признал свою вину.

А жительница Актюбинской области ударила мужа ножом в грудь после того, как он дважды стукнул ее рукой по лбу. Ранение оказалось смертельным. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство.