"Назвал приживалкой": семейная ссора закончилась убийством в Актюбинской области

Жительница Актюбинской области ударила мужа ножом в грудь после того, как он дважды стукнул ее рукой по лбу. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 51-летняя женщина поругалась со своим мужем, он два раза ударил ее по лбу, от чего она упала. Согласно материалам дела, в руке у нее был нож, и она ударила им мужчину в грудь. Ранение оказалось смертельным.

В суде обвиняемая в убийстве рассказала свою версию того, что случилось в тот день. По ее словам, супруг утром выпивал со своим другом. Она же в это время готовила ему еду на работу. После нескольких рюмок он опьянел и стал оскорблять ее, назвал "приживалкой, которая живет за его счет".

Как рассказала женщина, после ударов мужа кулаком в лоб она упала вместе с ножом в руке, которым резала мясо. По информации суда, когда она увидела, что супруг хочет ударить еще раз, в целях защиты отмахнулась рукой с ножом, но не увидела, что ударила его. Супруг остался сидеть на месте, она подумала, что он уснул, спрятала нож за батарею и ушла в спальню.

Проснулась женщина только вечером и лишь тогда поняла, что муж умер. Она всю ночь просидела в спальне, а утром в дом пришли аким Жема и соцработник.

Казахстанка уверяла, что умысла убивать у нее не было, она только защищалась, так как муж якобы и ранее занимался рукоприкладством.

Суд отнесся критически к ее словам, что убивать не хотела, так как по данным судмедэкспертизы, удар ножом был нанесен с достаточной силой в жизненно важный орган. Суд посчитал, что женщина осознавала, что делала, а, значит, был умысел на убийство.

В суде также допросили и акима Жема. Он охарактеризовал обвиняемую отрицательно и рассказал, что местные власти много ей помогали, восстановили документы, предоставили жилье и устроили на работу, но результата не было.

Суд приговорил жительницу Жема за убийство к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области вынесли приговор женщине, которую обвинили в убийстве своего супруга после 30 лет совместной жизни. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы. По словам самой 50-летней обвиняемой, она пошла на преступление из-за постоянного насилия со стороны супруга.