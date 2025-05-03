Экс-полицейского подозревают в убийстве жены в Алматы

В Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который ранее работал в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

"После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость.

Подозреваемый задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной", - сообщили в ДП Алматы.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее проходил службу в ДП Алматинской области и был уволен по отрицательным мотивам.

В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в ноябре 2023 года в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве.

По данным ДП региона, убитая и подозреваемый состояли в официальном браке. Они оба были сотрудниками полиции. У супругов ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

В итоге мужчина получил 11 лет лишения свободы.