Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ударил ножом в сердце": семейная ссора закончилась убийством в Шымкенте

Опубликовано:

Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Sergei Chuyko / Getty Images

Жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры после совместного распития алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

Выяснилось, что в январе 2025 года подсудимый, находясь в своем доме, расположенном в Енбекшинском районе Шымкента, употреблял спиртные напитки вместе со своей гражданской супругой - потерпевшей.

"В ходе распития между ними произошел конфликт, в результате которого он взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил потерпевшую ножом в сердце", - установил суд.

В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Выводы суда подтверждались показаниями законного представителя потерпевшей, заключениями экспертиз, протоколами обыска, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Подсудимый признал свою вину и просил суд назначить ему нестрогое наказание.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что обвиняемый ранее не был судим. Также по делу не установили отягчающих уголовную ответственность обстоятельств.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Шиелийском районе Кызылординской области 42-летняя казахстанка попала в реанимацию в тяжелом состоянии, пострадав от ударов топором. В нападении подозревают ее мужа. Он работает учителем биологии уже 20 лет. Сейчас мужчина находится в ИВС.

А адвокат Жанна Уразбахова рассказала о трагедии в Шымкенте, где 33-летней женщине. матери 4 детей, перерезали горло. По словам адвоката, в преступлении подозревается бывший муж потерпевшей. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240886-udaril-nozhom-v-serdce-semeynaya-ssora-zakonchilas-ubiystvom-v-shymkente/