"Высказала недовольство": семейная ссора закончилась убийством в Павлодарской области

В Павлодаре с участием присяжных заседателей вынесли приговор 68-летней женщине, обвиняемой в убийстве сожителя. Сын погибшего просил ее оправдать, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарский области.

По материалам дела, 8 февраля 2025 года подсудимая, находясь в своей квартире в селе Сарышыганак города Аксу Павлодарской области увидела, что ее сожитель на кухне распивает спиртные напитки, и стала по этому поводу высказывать свое недовольство.

"На данной почве между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подсудимая из неприязни с целью причинения смерти нанесла потерпевшему кухонным ножом один удар в область грудной клетки слева", - установил суд.

От полученного ножевого ранения в сердце мужчина скончался на месте.

Прокурор просил за содеянное назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Сын погибшего просил суд оправдать женщину. Подсудимая и ее адвокат также просили вынести оправдательный приговор.

Вердиктом присяжных заседателей женщину признали виновной по ч.1 ст.99 УК.

Суд учел пенсионный возраст подсудимой - 68 лет, а также то, что она ранее не была судима и положительно характеризуется по месту жительства.

"Учитывая смягчающие ее вину обстоятельства, в совокупности суд признал их исключительными, влекущими по закону возможность назначить наказание с применением ч.4 ст.55 УК, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.99 УК", - отметили в суде.

В этой связи женщине назначили 3 года лишения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

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