Уголовное дело возбудили из-за видео из детского сада в Астане

Уголовное дело расследуют по факту избиения ребенка в одном из детсадов столицы - жестокие кадры попали в Сеть. Помощника воспитателя уволили, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале Egov.Press появился ролик, на кадрах которого сотрудница учреждения применяет физическую силу к детям.

По словам автора, родители заявили, что такое происходит часто в этом садике.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования Астаны.

"По факту инцидента администрацией дошкольной организации приняты все необходимые меры. Применение физической силы к воспитаннику со стороны помощника воспитателя подтверждено видеозаписью с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В настоящее время помощник воспитателя уволена на основании дисциплинарного взыскания, подчеркнули в ведомстве.

Материалы переданы в департамент полиции. В рамках уголовного производства по данному факту проводится расследование.

В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что УП района Алматы по факту избиения ребенка в одном из детских садов возбуждено уголовное дело.

"Проводится проверка, опрашиваются сотрудники учреждения, родители и свидетели. Вместе с тем в адрес департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны будет направлено представление для рассмотрения указанного факта и принятия мер в отношении ответственных лиц", - сообщили в ведомстве.

Несколько месяцев назад в Астане произошла похожая история - помощника воспитателя детсада уволили после видео в Сети, где, как утверждалось, она нанесла вред воспитанникам.

Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Внимание: видео содержит сцены насилия!