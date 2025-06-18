Уголовное дело возбудили из-за видео из детского сада в Астане
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Уголовное дело расследуют по факту избиения ребенка в одном из детсадов столицы - жестокие кадры попали в Сеть. Помощника воспитателя уволили, передает NUR.KZ.
Ранее в Telegram-канале Egov.Press появился ролик, на кадрах которого сотрудница учреждения применяет физическую силу к детям.
По словам автора, родители заявили, что такое происходит часто в этом садике.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования Астаны.
"По факту инцидента администрацией дошкольной организации приняты все необходимые меры. Применение физической силы к воспитаннику со стороны помощника воспитателя подтверждено видеозаписью с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
В настоящее время помощник воспитателя уволена на основании дисциплинарного взыскания, подчеркнули в ведомстве.
Материалы переданы в департамент полиции. В рамках уголовного производства по данному факту проводится расследование.
В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что УП района Алматы по факту избиения ребенка в одном из детских садов возбуждено уголовное дело.
"Проводится проверка, опрашиваются сотрудники учреждения, родители и свидетели. Вместе с тем в адрес департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны будет направлено представление для рассмотрения указанного факта и принятия мер в отношении ответственных лиц", - сообщили в ведомстве.
Несколько месяцев назад в Астане произошла похожая история - помощника воспитателя детсада уволили после видео в Сети, где, как утверждалось, она нанесла вред воспитанникам.
Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.
До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.
Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.
А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.
Внимание: видео содержит сцены насилия!
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256807-vospitatelya-uvolili-posle-izbieniya-rebenka-v-odnom-iz-detsadov-astany-video/
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