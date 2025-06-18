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    Происшествия

      Уголовное дело возбудили из-за видео из детского сада в Астане

      Опубликовано:

      Избиение ребенка
      Избиение. Кадр из видео: t.me/egovpress

      Уголовное дело расследуют по факту избиения ребенка в одном из детсадов столицы - жестокие кадры попали в Сеть. Помощника воспитателя уволили, передает NUR.KZ.

      Ранее в Telegram-канале Egov.Press появился ролик, на кадрах которого сотрудница учреждения применяет физическую силу к детям.

      По словам автора, родители заявили, что такое происходит часто в этом садике.

      Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования Астаны.

      "По факту инцидента администрацией дошкольной организации приняты все необходимые меры. Применение физической силы к воспитаннику со стороны помощника воспитателя подтверждено видеозаписью с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

      В настоящее время помощник воспитателя уволена на основании дисциплинарного взыскания, подчеркнули в ведомстве.

      Материалы переданы в департамент полиции. В рамках уголовного производства по данному факту проводится расследование.

      В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что УП района Алматы по факту избиения ребенка в одном из детских садов возбуждено уголовное дело.

      "Проводится проверка, опрашиваются сотрудники учреждения, родители и свидетели. Вместе с тем в адрес департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны будет направлено представление для рассмотрения указанного факта и принятия мер в отношении ответственных лиц", - сообщили в ведомстве.

      Несколько месяцев назад в Астане произошла похожая история - помощника воспитателя детсада уволили после видео в Сети, где, как утверждалось, она нанесла вред воспитанникам.

      Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

      До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

      Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

      А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

      Внимание: видео содержит сцены насилия!

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