Помощника воспитателя детсада в Астане уволили после видео в Сети

В Сети опубликовано видео, в котором автор утверждает, что, предположительно, воспитатель причиняет вред воспитанникам. На это отреагировали в Управлении образования акимата Астаны, передает NUR.KZ.

Видео, где голос за кадром рассказывает и снимает гуляющих во дворе воспитанников детского сада, опубликовано в Instagram-паблике zhaloby.astana.

Женский голос за кадром сообщает, что стала свидетелем якобы вопиющего случая издевательства над детьми в садике - она утверждает, что воспитатель или няня рядом с детьми причиняет им ущерб.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Управления образования акимата Астаны, несмотря на отсутствие жалоб со стороны родителей, ведомством принято решение касательно сотрудника детсада.

"Управление образования города Астаны сообщает: специалист/помощник воспитателя в детском саду признала, что во время прогулки по неосторожности коснулась лица одного из детей.

Несмотря на отсутствие жалоб со стороны родителей, по решению комиссии детского сада данный сотрудник был освобожден от занимаемой должности", - отмечается в сообщении управления.

Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.