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      Матерей девочек, избивших школьника в Семее, лишили родительских прав

      Опубликовано:

      Женщина сидит, закрыв глаза рукой
      Девушка плачет. Иллюстративное фото: Georgijevic / Getty Images

      Стало известно, что матерей двух девочек, участниц жестокого избиения школьника в Семее в феврале, лишили родительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрены гражданские дела о лишении и ограничении родительских прав.

      Так, в апреле и мае 2025 года Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрены три гражданских дела по искам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей.

      Из шести родителей подростков, участвовавших в избиении несовершеннолетнего, трое обжаловали решение комиссии. По остальным были проведены судебные заседания и вынесены следующие решения.

      Один иск о лишении родительских прав матери несовершеннолетней девочки удовлетворен.

      Частично удовлетворен иск о лишении родительских прав в отношении матери другой несовершеннолетней. В отношении ее отца суд отказал в лишении родительских прав, но ограничил, учитывая длительное бездействие в воспитании и пагубное употребление алкоголя.

      "Основанием для принятых решений послужили злоупотребление спиртными напитками, неоднократные случаи административной ответственности, факты постановки на наркологический и полицейский учеты, отсутствие участия в воспитании", - сообщает суд.

      Кроме того, с родителей несовершеннолетних взысканы алименты и государственная пошлина. Несовершеннолетние девочки находятся в органах опеки и попечительства.

      В третьем деле, на основании заявлений о применении экстерриториальной подсудности от представителей истца и от ответчиков - родителей несовершеннолетнего судом принято решение о незамедлительном направлении дела на рассмотрение в другую область.

      "Принятые судебные решения направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение безопасных и благоприятных условий для их жизни, воспитания и развития.

      Судебная практика по таким делам демонстрирует последовательную политику в отношении недобросовестных родителей и приоритет интересов ребенка при разрешении семейных споров", - отмечается в публикации.

      Напомним, в конце февраля в Сети распространили кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

      Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

      Позже аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

      А в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

      Позже стало известно, что шестиклассник, которого избили, после работы с психологами вновь пойдет в школу, но будет учиться в новом классе.

      Также сообщалось, что благодаря помощи неравнодушных казахстанцев для мальчика удалось собрать 35 млн тенге, на которые ребенку купили квартиру.

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