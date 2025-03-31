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Избиение школьника в Семее: мальчик будет учиться в новом классе

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Мальчик сидит на скамейке
Мальчик. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

Шестиклассник из Семея, которого ранее избили сверстники, после работы с психологами вновь пойдет в школу, но будет учиться в новом классе, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, шестиклассник из Семея, над которым измывались сверстники, вновь пойдет в школу. Отмечается, что с ним несколько недель работали психологи, но теперь ребенок будет учиться в новом классе.

"В настоящее время эмоциональное состояние мальчика удовлетворительное. Ребенок общается со сверстниками. С завтрашнего дня он после каникул пойдет в школу, где записан на бесплатный кружок по теннису.

Школа со своей стороны оказывает моральную, психологическую поддержку. Он будет учиться в школе по месту жительства", - сообщила и. о. руководителя отдела образования Семея Макия Амирханова.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Абай Бауыржан Садакбаев сообщил, что мальчик же получил поддержку от физкультурно-спортивного общества "Динамо" МВД РК и занимается боксом бесплатно под руководством опытных тренеров.

Источник: KTK

В этом месяце также сообщалось, что благодаря помощи неравнодушных казахстанцев для мальчика из Семея, пострадавшего от избиения сверстниками, удалось собрать 35 млн тенге, на которые ребенку купили квартиру.

В конце февраля в Сети распространили кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она раскрыла некоторые подробности инцидента.

Позже аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

А в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231957-izbienie-shkolnika-v-semee-malchik-budet-uchitsya-v-novom-klasse/