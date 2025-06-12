Крупная драка произошла в Алматы этой ночью (видео)

В Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. На нем видно, что в драке участвуют несколько человек: трое лежат на земле, другие их бьют. Также присутствуют мужчины, которые оттаскивают нападавших в сторону, помогают подняться лежащим, а другие смотрят на происходящее, стоя рядом.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена драка между мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщаем, что Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

Примечательно, что вызовов на пульт 102 в момент происшествия не поступало.

Однако ситуацию оперативно пресекли патрульные экипажи "Буран - 142" и «Буран-137», которые выявили нарушение общественного порядка в ходе патрулирования обслуживаемого участка и своевременно вмешались.

В настоящее время действия всех участников инцидента изучаются. Каждому будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-служба Департамента полиции Алматы.

Напомним, также вчера в Сети опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы у одного мужчины сначала конфликтовали между собой, а потом оказали сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Всех шестерых задержали.

Ранее в конце мая в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлена групповая драка между мужчинами на алматинском Арбате. В полиции сообщили, что участники потасовки уже установлены, возбуждено уголовное дело.

Также в мае в Алматы случилась поножовщина между жителями одного ЖК. В полиции сообщали, что возбудили дело по статье "Хулиганство с применением холодного оружия". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Позже стали известны подробности драки. Как оказалось, соседи не поделили парковочное место.

Добавим, что той же ночью в Алматы случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.