Крупная драка произошла в Алматы этой ночью (видео)
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В Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. На нем видно, что в драке участвуют несколько человек: трое лежат на земле, другие их бьют. Также присутствуют мужчины, которые оттаскивают нападавших в сторону, помогают подняться лежащим, а другие смотрят на происходящее, стоя рядом.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.
"В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена драка между мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщаем, что Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
Примечательно, что вызовов на пульт 102 в момент происшествия не поступало.
Однако ситуацию оперативно пресекли патрульные экипажи "Буран - 142" и «Буран-137», которые выявили нарушение общественного порядка в ходе патрулирования обслуживаемого участка и своевременно вмешались.
В настоящее время действия всех участников инцидента изучаются. Каждому будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - сообщили в пресс-служба Департамента полиции Алматы.
Напомним, также вчера в Сети опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы у одного мужчины сначала конфликтовали между собой, а потом оказали сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Всех шестерых задержали.
Ранее в конце мая в соцсетях разошлось видео, на котором запечатлена групповая драка между мужчинами на алматинском Арбате. В полиции сообщили, что участники потасовки уже установлены, возбуждено уголовное дело.
Также в мае в Алматы случилась поножовщина между жителями одного ЖК. В полиции сообщали, что возбудили дело по статье "Хулиганство с применением холодного оружия". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
Позже стали известны подробности драки. Как оказалось, соседи не поделили парковочное место.
Добавим, что той же ночью в Алматы случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254722-krupnaya-draka-proizoshla-v-almaty-etoy-nochyu-video/