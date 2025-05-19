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Поножовщину устроили жители ЖК в Алматы (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Скорые на месте происшествия
Скорые на месте происшествия. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В полиции Алматы прокомментировали информацию о том, что этой ночью двух жителей жилого комплекса "Уш Сункар" ранили ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Твой Алматы". На кадрах видно скопление машин скорой помощи и полиции у подъезда к дому.

"Сообщают, что двоих ранили ножом возле ЖК "Уш Сункар", - говорится в подписи к посту.

В городском ДП сообщили, что Управление полиции Ауэзовского района возбудило дело по факту хулиганства с применением холодного оружия.

"Установлено, что в результате конфликта, возникшего между жителями указанного ЖК, один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь.

Личности подозреваемых установлены. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", - проинформировали в полиции.

Наказание за хулиганство

Уголовное наказание за хулиганство предусмотрено статьей 293 УК РК.

В статье говорится, что хулиганство – особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Согласно части 1 этой статьи, хулиганство наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 2 этой же статьи предусматривает наказание за хулиганство, если оно: 

  1. совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 
  2. связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; 
  3. совершено неоднократно; 
  4. совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта.

По этой части участникам драки грозит штраф в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Напомним, этой же ночью в Алматы случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246418-ponozhovshchinu-ustroili-zhiteli-zhk-v-almaty-video/