Стрельба произошла минувшей ночью в Алматы: пострадал один человек

В Алматы произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате чего один человек был ранен. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции города.

Как сообщили в Департаменте полиции, по факту в Управлении полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

"35-летний подозреваемый, уроженец области Жетісу, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Травматическое оружие изъято.

Предварительно установлено, что между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в ногу другого. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 декабря в Актау случилась стычка между молодыми людьми, в которой одному из парней выстрелили в лицо из пневматического пистолета, однако суда по делу не было до сих пор.

Также сообщалось, что в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых.