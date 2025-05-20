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Поножовщина в ЖК в Алматы: стали известны подробности (видео)

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Жители ЖК в паркинге
Жители ЖК в паркинге. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В минувшие выходные в Алматы жители одного из ЖК устроили поножовщину, два человека получили ранения. Выяснилось, что причиной конфликта стало парковочное место, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, к поножовщине и массовой драке привела банальная ссора из-за парковочного места. Изначально спор возник между соседями. Двое мужчин стали выяснять отношения прямо на парковке. Позже к ним присоединилась группа поддержки. Внезапно вспыхнула драка. Во время разборок один из участников достал нож и ранил двух оппонентов.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Об их состоянии не сообщается. Известно, что личности подозреваемых установлены.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство с применением холодного оружия". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, телеканал опубликовал видеоролик, на котором запечатлена ссора и последующая драка.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246667-ponozhovshchina-v-zhk-v-almaty-stali-izvestny-podrobnosti-video/