Массовая драка на Арбате в Алматы попала на видео

В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлена групповая драка между мужчинами на алматинском Арбате. В полиции прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.

Несколько видеороликов, на которых запечатлена драка, опубликовал Telegram-канал Almaty Sun-Times. На кадрах видно, как группа мужчин сначала о чем-то спорит, а после спор перерастает в групповую драку.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что на пульт "102" в момент происшествия звонков не поступало. Однако по факту опубликованных видеоматериалов сотрудниками полиции была незамедлительно начата проверка.

"Участники потасовки уже установлены. В настоящее время каждому из них будет дана правовая оценка. Управлением полиции Алмалинского района по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении полиции.

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее в Алматы случилась поножовщина между жителями одного ЖК. В полиции сообщали, что возбудили дело по статье "Хулиганство с применением холодного оружия". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Позже стали известны подробности драки. Как оказалось, соседи не поделили парковочное место.

Добавим, что той же ночью в Алматы случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.