Массовая драка на Арбате в Алматы попала на видео
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В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлена групповая драка между мужчинами на алматинском Арбате. В полиции прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.
Несколько видеороликов, на которых запечатлена драка, опубликовал Telegram-канал Almaty Sun-Times. На кадрах видно, как группа мужчин сначала о чем-то спорит, а после спор перерастает в групповую драку.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что на пульт "102" в момент происшествия звонков не поступало. Однако по факту опубликованных видеоматериалов сотрудниками полиции была незамедлительно начата проверка.
"Участники потасовки уже установлены. В настоящее время каждому из них будет дана правовая оценка. Управлением полиции Алмалинского района по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении полиции.
Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика!
Напомним, ранее в Алматы случилась поножовщина между жителями одного ЖК. В полиции сообщали, что возбудили дело по статье "Хулиганство с применением холодного оружия". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
Позже стали известны подробности драки. Как оказалось, соседи не поделили парковочное место.
Добавим, что той же ночью в Алматы случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247267-massovaya-draka-na-arbate-v-almaty-popala-na-video/