Фото районного акима с тюльпанами: суд поедет в степь, чтобы проверить место сбора цветов

По делу фото сельского акима с тюльпанами, которые могут являться краснокнижными, решено следующее заседание суда провести с выездом на место, где срывали цветы, передает "Диапазон".

В Актюбинском специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних продолжается разбирательство по сорванным тюльпанам, с которыми сфотографировалась аким сельского округа.

Напомним, в Сети распространилось фото акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаевой с тюльпанами в руках. Полицейские стали выяснять, принадлежат ли цветы, с которыми позировала сельский аким, к видам, занесенным в Красную книгу.

Аким района отметил, что по данному факту создали специальную комиссию. Он пояснил, что, по словам Ляззат Бердибаевой, цветы сорвали ее дочери, а она лишь сфотографировалась с ними.

В итоге на Бердибаеву составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В суде Ляззат Бердибаева свою вину не признала и рассказала, что дочери у нее примерные, сама на госслужбе уже 18 лет, и никогда не нарушала закон. Детям она сказала, что цветы рвать нельзя, но букет они собрали до этого, пока женщина стелила дастархан.

Опрошенный судом специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщил, что не может сказать, относятся ли цветы на фото к редким и исчезающим видам растений, это дело специалистов института ботаники и фито интродукции, но им нужны живые цветы.

Сегодня, 2 июня, в суде сообщили, что в институте ботаники и фито интродукции также не смогли установить, относятся ли цветы, которые сорвали дети Ляззат Бердибаевой, к редким и исчезающим видам растений.

Суд для принятия решения должен рассмотреть все обстоятельства, и поскольку полицейские, составляя протокол, не установили, где именно было совершено правонарушение, следующее заседание будет выездным.

Напомним, по словам акима, цветы были сорваны, когда семья отдыхала у дороги Кандыагаш - Журын ("рядом пасся скот, никаких предупредительных или информационных знаков, что территория относится к особо охраняемым, не было", - поясняла Бердибаева).

Отметим, ранее в апреле в Сети появилось видео с женщиной, которая сорвала тюльпаны - сообщалось, что они занесены в Красную книгу. Также отмечалось, что женщине грозит штраф около 12 млн тенге за то, что она сорвала эти цветы.

После появления видео в соцсетях полицейские приступили к поискам участницы ролика.

Позже личность подозреваемой установили. Было возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений", согласно которому женщине грозит штраф в размере до 3000 МРП (11 769 000 тенге).

Также об этом деле высказались в Генпрокуратуре. По словам замгенпрокурора Галымжана Койгельдиева, "закон есть закон. Если человек нарушает - штраф налагается".