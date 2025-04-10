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Собирала краснокнижные тюльпаны: в Генпрокуратуре высказались о штрафе в 12 млн тенге

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Женщина сорвала цветы
Женщина сорвала цветы. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах сената высказался о решении суда в отношении женщины, которая срывала тюльпаны, занесенные в Красную книгу, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, заплатила ли нарушительница штраф и насколько обоснована сумма в 12 млн тенге.

"Заплатила или не заплатила я, к сожалению, не знаю. Решение будет принято позже, с выяснением всех обстоятельств. Одно могу сказать: закон есть закон. Если человек нарушает - штраф налагается. Если человек не нарушает - штраф не налагается. Об этом неоднократно уже было сказано", - заявил Койгельдиев.

Говоря об обоснованности штрафа, спикер в пример привел международную практику.

"Мы часто приводим в пример развитые страны. Например, в Сингапуре, если человек покурил и просто выкинул бычок, налагается большой штраф. В Швеции, Швейцарии, Франции, Германии, насколько я знаю, там около 90% уголовных дел заканчиваются штрафами, плюс уголовная ответственность. Украл человек - его посадили на определенный срок на 6-7 лет, плюс штраф. Причем он довольно солидный. У нас в Казахстане такого нет, сами знаете", - заявил Галымжан Койгельдиев.

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, которая сорвала тюльпаны - сообщалось, что они занесены в Красную книгу. Также отмечалось, что женщине грозит штраф около 12 млн тенге за то, что она сорвала эти цветы.

После появления видео в соцсетях полицейские приступили к поискам участницы ролика.

Позже личность подозреваемой установили. Возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч. 1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений", согласно которому женщине грозит штраф в размере до 3000 МРП (11 769 000 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234651-sobirala-krasnoknizhnye-tyulpany-v-genprokurature-vyskazalis-o-shtrafe-v-12-mln-tenge/