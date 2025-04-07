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Букет на 12 млн тенге: полиция ищет женщину, которая сорвала тюльпаны в Туркестанской области

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Женщина сорвала цветы
Женщина сорвала цветы. Кадр из видео: t.me/halyqstan

Женщине может грозить крупный штраф за то, что она сорвала тюльпаны. Кадры попали на видео и оказались в Сети, теперь ее ищут полицейские, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали видео с женщиной, которая нарвала букет тюльпанов. Как отметил автор, это могут быть краснокнижные тюльпаны Грейга. За срыв этих цветов предусмотрена ответственность.

В пресс-службе ДП Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время ведутся поиски женщины, которая попала на видео.

Подробности пообещали огласить позже.

Отметим, согласно ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 769 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233718-buket-na-12-mln-tenge-policiya-ishchet-zhenshchinu-kotoraya-sorvala-tyulpany-v-turkestanskoy-oblasti/