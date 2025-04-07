Букет на 12 млн тенге: полиция ищет женщину, которая сорвала тюльпаны в Туркестанской области

Женщине может грозить крупный штраф за то, что она сорвала тюльпаны. Кадры попали на видео и оказались в Сети, теперь ее ищут полицейские, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали видео с женщиной, которая нарвала букет тюльпанов. Как отметил автор, это могут быть краснокнижные тюльпаны Грейга. За срыв этих цветов предусмотрена ответственность.

В пресс-службе ДП Туркестанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время ведутся поиски женщины, которая попала на видео.

Подробности пообещали огласить позже.

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