Букет краснокнижных тюльпанов на 12 млн тенге: задержана жительница Шымкента

Сегодня в Сети опубликовали видео с женщиной, которая нарвала букет тюльпанов, занесенных в Красную книгу. Женщину нашли и задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Туркестанской области полицейские задержали жительницу города Шымкента, сорвавшую тюльпаны, занесенные в Красную книгу, на поле в сельском округе Уялыжар Ордабасинского района.

Возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч.1 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений".

Проводиться расследование, направленное на установление всех обстоятельств, по результатам которого будет принято законное решение.

"Стражи порядка напоминают, что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность согласно закону", - подчеркнули в ДП.

Стоит отметить, согласно ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 769 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, которая сорвала тюльпаны - сообщалось, что они занесены в Красную книгу. Также отмечалось, что женщине грозит штраф около 12 млн тенге за то, что она сорвала эти цветы.

После появления видео в соцсетях полицейские приступили к поискам участницы ролика.