Полиция Актобе заинтересовалась фото районного акима с тюльпанами

В Сети распространилось фото акима сельского округа в Актюбинской области с тюльпанами в руках. Сейчас стражи порядка разбираются, относятся ли цветы к охраняемым, передает Kazinform.

Как сообщает агентство, фотография акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаевой с тюльпанами в руках распространилась в социальных сетях.

В настоящее время стражи порядка выясняют, принадлежат ли цветы, с которыми позировала сельский аким, к видам, занесенным в Красную книгу.

"Сейчас мы устанавливаем, относятся ли эти тюльпаны к редким и охраняемым видам. После этого будет дана правовая оценка ситуации", - сообщил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.

Аким Мугалжарского района Дархан Ермагамбетов отметил, что по данному факту уже создана специальная комиссия.

"В комиссию вошел представитель департамента Агентства по делам государственной службы по Актюбинской области. Также в ее составе есть сотрудник районной полиции. После рассмотрения инцидента будет принято соответствующее решение. По словам Ляззат Бердибаевой, цветы сорвали ее дочери, а она лишь сфотографировалась с ними и выложила фото в статус мессенджера WhatsApp", - пояснил Дархан Ермагамбетов.

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, которая сорвала тюльпаны - сообщалось, что они занесены в Красную книгу. Также отмечалось, что женщине грозит штраф около 12 млн тенге за то, что она сорвала эти цветы.

После появления видео в соцсетях полицейские приступили к поискам участницы ролика.

Позже личность подозреваемой установили. Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений", согласно которому женщине грозит штраф в размере до 3000 МРП (11 769 000 тенге).

В прошлом году мы писали о студентке в Туркестанской области, которую подозревают в том, что она ради красивого видео сорвала тюльпаны, занесенные в Красную книгу. На тот момент ей грозил штраф в 11 млн тенге.