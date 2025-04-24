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Протокол составили на акима из Актюбинской области после фото с тюльпанами

Опубликовано:

Ляззат Бердибаева в букетом
Аким с тюльпанами. Фото: instagram.com/problema.aktobe

На акима сельского округа Ляззат Бердыбаеву составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей из-за фотографии с букетом тюльпанов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на основании публикации в социальных сетях, где жительница Мугалжарского района сфотографировалась с букетом цветов, была проведена проверка.

"В результате проверки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, так как, с ее слов, цветы были сорваны ее несовершеннолетними детьми", - отметили в ДП Актюбинской области.

Также в пресс-службе рассказали, что было направлено представление в акимат района, чтобы вопрос был рассмотрен в Совете по этике.

Напомним, ранее в Сети распространилось фото акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаевой с тюльпанами в руках. Полицейские стали выяснять, принадлежат ли цветы, с которыми позировала сельский аким, к видам, занесенным в Красную книгу.

Аким Мугалжарского района Дархан Ермагамбетов отметил, что по данному факту уже создали специальную комиссию. Он пояснил, что, по словам Ляззат Бердибаевой, цветы сорвали ее дочери, а она лишь сфотографировалась с ними.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238966-protokol-sostavili-na-akima-iz-aktyubinskoy-oblasti-posle-foto-s-tyulpanami/