Четверо казахстанцев вымогали деньги у несовершеннолетнего и получили реальные сроки

Четверо казахстанцев узнали, что несовершеннолетний собирается на учебу за рубеж, и требовали у него 20 млн тенге. Их приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, приговором суда осуждены четверо лиц за вымогательство у несовершеннолетнего.

Осужденные, узнав, что потерпевший собирается на учебу за границу и располагает родительскими денежными средствами, вступили в преступный сговор и потребовали у несовершеннолетнего 20 млн тенге.

Оказывая психологическое давление и демонстрируя огнестрельное оружие, они добились передачи части суммы в размере 4 млн тенге.

Двое участников группы были задержаны при получении очередного платежа в размере 100 тыс. тенге от потерпевшего. Впоследствии были задержаны и остальные участники преступления.

Государственным обвинителем вина участников вымогательства доказана.

Преступники приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.

Материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме, кроме того, с осужденных в пользу потерпевшего был взыскан моральный ущерб в размере 2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

"Согласно статье 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за вымогательство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, ответственность за вымогательство в определенных случаях наступает с 14 лет.

В случае совершения преступления лицом не достигшим указанного возраста, в соответствии с законом Республики Казахстан ответственность за их действия несут родители или законные представители.

Прокуратура столицы особое внимание уделяет вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних", - отмечает ведомство.

Напомним, также вчера в Рудном рассмотрели дело о вымогательстве группой лиц - там четверо человек вывезли пострадавшего за город и угрозами заставили его передать им два автомобиля, мотоцикл и снегоход.

Ранее в начале апреля группа из 4 человек потребовала у жителя Кызылорды 1 млн тенге, угрожая убийством. Обвиняемых в вымогательстве приговорили к лишению свободы.

В феврале в Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из задержанных недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

Также в Туркестанской области задержали подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли оружие и религиозную литературу.

До этого в январе у казахстанца под предлогом оказания помощи по уголовному делу требовали 10 млн тенге. По факту покушения на мошенничество были осуждены двое человек.