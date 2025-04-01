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Кызылординца вывезли за город, угрожали убийством и потребовали миллион

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Расстроенный мужчина сидит на скамейке
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

Группа из 4 человек потребовала у жителя Кызылорды 1 млн тенге, угрожая убийством. Обвиняемых в вымогательстве приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде №2 Кызылорды вынесли обвинительный приговор по п.1, 2 ч.2 ст.194 УК РК в отношении четырех человек.

Суд установил, что в декабре 2023 года они под угрозой применения насилия вывезли за город на своей автомашине жителя областного центра, где уже под угрозой убийством потребовали у него 1 млн тенге.

При координации прокуратуры Кызылординской области были установлены личности и местонахождение всех участников, после чего были приняты меры по их задержанию.

"Все задержанные лица были уже ранее судимы за совершение тяжких преступлений. При задержании у одного из участников обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы", - отметили в ведомстве.

Трем подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет каждому, а один участник группы за чистосердечное раскаяние осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что по п.1, 2 ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из задержанных недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232092-kyzylordinca-vyvezli-za-gorod-ugrozhali-ubiystvom-i-potrebovali-million/