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Эзотерика

10 млн тенге просили у казахстанца за "решение" вопроса по уголовному делу

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Изолятор временного содержания
Изолятор временного содержания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У казахстанца под предлогом оказания помощи по уголовному делу требовали 10 млн тенге. По факту покушения на мошенничество осуждены двое, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, межрайонным судом по уголовным делам рассмотрено дело в отношении К. и Б. по факту покушения на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 24, ч.3 ст. 190 УК РК).

По данным суда, в мае двое подозреваемых по предварительному сговору, путем обмана, завладели денежными средствами казахстанца под предлогом оказания помощи в решении его уголовного дела. При этом они не указывая конкретных лиц, которые могли бы повлиять на результат.

Подозреваемые пообещали потерпевшему положительное решение вопроса и потребовали за свои услуги 10 млн тенге, хотя фактически не имели возможности выполнить свои обещания.

"Потерпевший передал часть оговоренной суммы в размере 700 тыс. тенге, которые подозреваемые поделили между собой и распорядились по своему усмотрению. Осознав, что в отношении него уже избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста" и его дело направлено в суд для рассмотрения по существу, потерпевший отказался передавать оставшуюся часть денежных средств и обратился с заявлением в органы следствия.

В результате Б. и К. не реализовали свои преступные намерения по независящим от них обстоятельствам", - отмечается в сообщении суда.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 лет, без конфискации имущества.

Сами подсудимые вину не признали, сторона защиты просила их оправдать.

"Приговором суда Б. и К. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к 3 годам лишения свободы", - отмечается в релизе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Актобе вынесли приговор женщине, которая за деньги обещала помочь с усыновлением новорожденных детей. Ущерб от мошенничества составил почти 5 млн тенге.

Также в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества.

В АФМ ранее предупреждали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества.

Чтобы похитить деньги казахстанцев, им звонят с обещаниями помочь "выбить" госфинансирование для создания бизнеса. О том, как это работает и как выявить злоумышленников - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208617-10-mln-tenge-prosili-u-kazahstanca-za-reshenie-voprosa-po-ugolovnomu-delu/

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