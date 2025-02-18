6 млн тенге вымогали у предпринимателя в Кокшетау (видео)

В Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в феврале сотрудники полиции при координации прокуратуры Акмолинской области в Кокшетау пресекли деятельность предполагаемых вымогателей.

"Установлено, что двое жителей областного центра угрожали предпринимателю и вымогали у него 6 млн тенге. Однако, не дождавшись получения денежных средств, они забрали несколько телефонов и оргтехнику, принадлежащих потерпевшему", - рассказали в МВД.

При проведении следственных действий данную технику изъяли в качестве вещественных доказательств.

По факту вымогательства полицейские начали досудебное расследование, в рамках которого фигуранты находятся под арестом.

По информации оперативников, один из подозреваемых ранее был неоднократно судим и лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Актобе задержали молодых людей, подозреваемых в вымогательстве по предварительном сговору 2 млн тенге у потерпевшего. Среди задержанных оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Полицейские показали переписку злоумышленников.

В Алматинской области также задержали подозреваемых в вымогательстве и грабежах, среди которых оказалась 17-летняя девушка. По данным полиции, организатором преступной схемы был 19-летний сельчанин, которых вместе с сообщниками искал жертв через соцсети.