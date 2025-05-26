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Вывезли за город и требовали 10 млн тенге: дело о вымогательстве рассмотрели в суде Костанайской области

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В Рудном рассмотрели дело о вымогательстве группой лиц в отношении четырех человек, обвинявшихся в причинении ущерба на сумму 11 831 000 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, в Рудненском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Л., Д., Д., М. и Г. за вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества в крупном размере, совершенное с применением насилия, неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в крупном размере (п. 2) ч. 3 ст. 194 УК РК).

Судом установлено, что в июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. узнали из сети Интернет по фотографиям о возможном участии жителя города Рудный Х. в сбыте наркотических средств в качестве так называемого "закладчика".

"Задавшись единым преступным умыслом, направленным на вымогательство у потерпевшего денежных средств, подсудимые вывезли его за город, где путем угроз, применяя насилие, выдвинули потерпевшему Х. свои незаконные требования о передаче им денежных средств в сумме 10 000 000 тенге.

Ввиду отсутствия указанной суммы денежных средств, подсудимые принудили Х. безвозмездно передать им в личную собственность снегоход "Arctic", автомобиль "Ваз-2106", мотоцикл "КТМ-690" и автомобиль "Ваз-2107", - сообщает суд.

Кроме того, Д. потребовал у Х. перевести на счет знакомого 100 000 тенге.

Указанными преступными действиями Л., Г., Д., Д. и М. причинили потерпевшему Х. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 11 831 000 тенге.

Далее, после вымогательства имущества у потерпевшего Х., Л. и Г., узнав, что автомобиль "Ваз-2107" по документам оформлен на гражданина Б., под предлогом предъявления претензий ввиду взаимоотношений с Х., незаконно вынудили последнего приобрести за наличные денежные средства и передать им 5 сотовых телефонов марки Iphone 15 и Iphone 15 pro max, тем самым причинив материальный ущерб потерпевшему на общую сумму 3 409 950 тенге.

Подсудимые в суде вину признали.

Обстоятельствами, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых Л. и Д., суд признал их чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение вреда, а также наличие на иждивении малолетних детей, подсудимых Г., Д. и М. - чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, судом не установлено.

С учетом личностей подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенных ими деяний суд назначил наказание в виде лишения свободы: Д., Д. и М. - 5 лет каждому, Л. и Г. с учетом неоднократности совершения уголовных правонарушениях 5 лет 6 месяцев каждому в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним о подобном случае в начале апреля. Группа из 4 человек потребовала у жителя Кызылорды 1 млн тенге, угрожая убийством. Обвиняемых в вымогательстве приговорили к лишению свободы.

В феврале в Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из задержанных недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления в 2021 году.

Также в Туркестанской области задержали подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли оружие и религиозную литературу.

До этого в январе у казахстанца под предлогом оказания помощи по уголовному делу требовали 10 млн тенге. По факту покушения на мошенничество были осуждены двое человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249073-kazahstanca-vyvezli-za-gorod-i-potrebovali-peredat-dva-avtomobilya-motocikl-i-snegohod/