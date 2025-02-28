Изъяты нож, рации и карабины: предполагаемых вымогателей задержали на юге Казахстана

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли оружие и религиозную литературу, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в правоохранительных органах, на территории Тулькубасского района были задержаны семь подозреваемых, которые, по версии следствия, являются приверженцами деструктивно-религиозных течений и маргинальной молодежи. Все они оказались местными жителями, двое из которых — родные братья.

Кадры задержания: polisia.kz

При проведении обысков по месту их жительства оперативники изъяли гладкоствольный карабин, 7 экземпляров религиозной литературы, нож, рации и фишки для казино. Также по месту работы одного из подозреваемых полицейские обнаружили в дворе цеха тайник, где изъяли два гладкоствольных карабина.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.

"Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, направленные на выяснение всех обстоятельств", - заключили в полиции.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А вымогательство, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы задержали двух блогеров и предпринимателя по подозрению в вымогательстве 8 млн тенге с помощью шантажа и угроз публикации компрометирующих материалов в соцсетях. По информации полиции, они также пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 млн тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда.

А в Акмолинской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательстве с угрозами применения физического насилия. Одним из потерпевших является 24-летний житель Степногорска. Проводится проверка подозреваемых на возможную причастность к совершению других эпизодов.