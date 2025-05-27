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Драка между учителями закончилась переломами носа и челюсти в Косшы

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Учителя во время конфликта
Учителя во время конфликта. Кадр из видео: Седьмой канал

В городе Косшы произошел конфликт между двумя педагогами местного лицея, один из них перенес операцию. Сейчас оба обратились в полицию, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, драка между учителями истории и математики произошла еще в апреле прямо в школьном спортзале. Но в полицию педагоги обратились только сейчас.

"Я хотел просто поздороваться, но вроде как случайно задел лицо коллеги. Он отмахнулся, а потом позвал в спортзал. Я пришел, и он ударил меня по лицу",- рассказал учитель IT-школы-лицея Бекарыс Жаксибаев.

По его словам, он получил серьезные повреждения - перелом челюсти, мужчину направили на лечение в Астану, где он и перенес операцию. А вот его оппонент - учитель истории, говорит, что сам стал жертвой. Причем, не только физически, но и понес репутационный вред.

"Я никого не бил. Это меня били, пока учителя физкультуры нас разняли нас. У меня нос сломан, до сих пор виден след. Все лицо было в синяках", - высказал свою точку зрения учитель Ильяс Ибрагим.

А директор школы-лицея считает, что серьезной угрозы на момент потасовки не было. Поэтому не вызвали ни скорую, ни полицию.

"Поводов вызывать "скорую" не было. Никто к нам за помощью не обращался. Сейчас планируем провести педагогический совет. Еще не поздно", - заявил директор Уркен Шахметов.

Полиция уже начала расследование по факту конфликта. Они и будут разбираться в причинах драки.

Накануне о скандале в другой казахстанской школе - ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя. После этого ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения РК.

Ранее неэтичным поведением учителя возмутились казахстанцы в Сети - на видео было запечатлено странное поведение учителя физкультуры, который ругается с детьми, снимает их на видео, а также высказывает детям претензии по поводу родительских жалоб.

До этого мы писали, что в Атырауской области директора сельской школы подозревают в рукоприкладстве в отношении учеников. После публикации видео проводится служебное расследование.

В одной из школ Мангистауской области начали проверку после жалоб родителей ученицы на травлю со стороны педагога. Записанный на уроке ролик появился в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249172-draka-mezhdu-uchitelyami-zakonchilas-perelomami-nosa-i-chelyusti-v-kosshy/