Драка между учителями закончилась переломами носа и челюсти в Косшы
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В городе Косшы произошел конфликт между двумя педагогами местного лицея, один из них перенес операцию. Сейчас оба обратились в полицию, сообщает Седьмой канал.
По данным телеканала, драка между учителями истории и математики произошла еще в апреле прямо в школьном спортзале. Но в полицию педагоги обратились только сейчас.
"Я хотел просто поздороваться, но вроде как случайно задел лицо коллеги. Он отмахнулся, а потом позвал в спортзал. Я пришел, и он ударил меня по лицу",- рассказал учитель IT-школы-лицея Бекарыс Жаксибаев.
По его словам, он получил серьезные повреждения - перелом челюсти, мужчину направили на лечение в Астану, где он и перенес операцию. А вот его оппонент - учитель истории, говорит, что сам стал жертвой. Причем, не только физически, но и понес репутационный вред.
"Я никого не бил. Это меня били, пока учителя физкультуры нас разняли нас. У меня нос сломан, до сих пор виден след. Все лицо было в синяках", - высказал свою точку зрения учитель Ильяс Ибрагим.
А директор школы-лицея считает, что серьезной угрозы на момент потасовки не было. Поэтому не вызвали ни скорую, ни полицию.
"Поводов вызывать "скорую" не было. Никто к нам за помощью не обращался. Сейчас планируем провести педагогический совет. Еще не поздно", - заявил директор Уркен Шахметов.
Полиция уже начала расследование по факту конфликта. Они и будут разбираться в причинах драки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249172-draka-mezhdu-uchitelyami-zakonchilas-perelomami-nosa-i-chelyusti-v-kosshy/